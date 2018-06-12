"لقاء السحاب" بين ترامب وكيم جونج أون يكتب التاريخ من جديد.. الزعيمان يتصافحان في مشهد لن ينساه العالم.. الرئيس الأمريكي: سعيد باللقاء.. وزعيم كوريا الشمالية يرفض التصريح عن موقفه إزاء النووي

التاريخ يكتب من جديد بعد لقاء ترامب وكيم جونج أون

القمة بدأت بمصافحة تاريخية وانتهت برفض زعيم كوريا الشمالية عن التصريح عن موقفه إزاء الملف النووي

صحف العالم تجيب عن تساؤلات حول تداعيات القمة

انطلقت في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، القمة التاريخية المنتظرة بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية بفندق "كابيلا" في جزيرة سنتوسا بسنغافورة.بدأت القمة التاريخية بين الزعيمين بمصافحة في مشهد سيكتبه تاريخ البلدين، ثم دخلا إلى غرفة الاجتماع السرية، التي لن يحرضها إلا الاثنين ومترجميهما.وأعرب ترامب بعدما جلس إلى جوار الزعيم الكوري الشمالي في مشهد لم يكن أحد ليتخيله قبل أشهر مضت، عن سعادته الشديدة حيث قال: "إنه شرف لي، سيكون لدينا علاقة ممتازة، ولا شك لدي، واتوقع بناء علاقة رائعة بين الجانبين"، ثم قال بعد انتهاء الاجتماع: "كان اجتماعا جيدا جدا وهناك علاقة ممتازة بيننا".فيما قال الزعيم الكوري الشمالي: "جئنا إلى هنا بعد تجاوز كل العراقيل التي أعاقت علاقتنا بالماضي"، في حين أكدت شبكة "سي.إن.إن" أن كيم جونج أون امتنع عن الرد على سؤال ما إذا كان سينزع الأسلحة النووية.وسيدخل ترامب وكيم التاريخ بمجرد أن يلتقيا، فالعداء قائم بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية منذ الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953 ولم يسبق أن اجتمع رئيس أمريكي بزعيم كوري شمالي قط أو تحدثا حتى عبر الهاتف.وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات اقتصادية بسبب برامجها النووية والصاروخية منذ أن أجرت أولى تجاربها النووية في عام 2006.وتحدث ترامب في بادئ الأمر عن إمكانية إبرام صفقة كبرى مع كوريا الشمالية تقضي بتخليها عن برنامجها للصواريخ النووية الذي تطور بسرعة حتى صار ينطوي على تهديد للولايات المتحدة، إلا أنه خفض سقف التوقعات بعد ذلك متراجعا عن مطالبته الأصلية لكوريا الشمالية بنزع أسلحتها النووية على وجه السرعة.وحسبما ذكرت شبكة "بي.بي.سي" البريطانية، فإن الولايات المتحدة تريد من كوريا الشمالية التخلص من أسلحتها النووية بطريقة لا رجعة فيها مع السماح للمجتمع الدولي من التحقق من ذلك، فقد ظلت كوريا الشمالية لعقود تعامل كدولة منبوذة، لكن زعيمها يعامل الآن كرجل دولة.وقالت صحيفة "جونج أنج دايلي" الكورية الجنوبية، أمس الاثنين، إن "ترامب انتهج سياسة العصا والجزرة مع كوريا الشمالية، فقد منح الأخيرة إمكانية إنهاء الحرب بين الكوريتين وتطبيع العلاقات بينهما وفي المقابل توعد بالانسحاب من القمة في حال لم يتوصل إلى اتفاق مع الزعيم الكوري الشمالي".وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من ذلك، تنزع هذه القمة فتيل التوتر في المنطقة لكنها قد تثير قلقا لدى دول الجوار التي ما زالت تعيش على وقع الحرب الباردة.ورأت صحيفة "لاكروا" الفرنسية، أن مصير دول آسيا الشمالية مرتبط بنجاح أو فشل القمة، مؤكدةً أن توقيع اتفاق للسلام في شبه الجزيرة الكورية هو أمر في غاية الأهمية لأنه سيضع حدا للحرب التي نشبت بين الكوريتين.وقالت الصحيفة الفرنسية إن أول رهان أمام القمة هو توحيد المساعي لأجل وقف الأعمال العدائية بين الكوريتين.ووفقًا لـ"بي.بي.سي" يتساءل المحللون عن السبب الذي قد يدفع كيم إلى التخلي عن أسلحته النووية بعد أن عاني الكثير لامتلاكها، ومع ذلك فقد أكدوا أن القمة التاريخية حققت انتصارًا كبيرًا.وما زالت الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن بالإمكان إيقاف الطموحات الإيرانية بشتى الوسائل والطرق، وفق المحللين، ” فأمريكا لا تتعامل مع إيران كما تتعامل مع كوريا، فإيران على عداوة مع حلفاء أمريكا الأساسيين في الشرق الأوسط، إسرائيل والسعودية، وتتدخل في الشأن السوري، واليمني والعراقي، وتشكل أزمات حقيقية وتشكل خطرًا كبيرًا”.من جانب آخر، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن إسرائيل تولي أهمية بالغة بالقمة التاريخية، وتعقد عليها آمالا كثيرة باعتبارها اختراقًا سياسيًا من شأنه أن يزيل عن كاهل الولايات المتحدة عبئا كبيرًا، كان له دوره في تشتيت سياستها تجاه إيران.وأشارت الصحيفة في تقرير نشرته، أمس الاثنين، إلى إن الولايات المتحدة تدفع إيران للوقوع في خطأ من الصعب التجاوز عنه، مثل القيام بعملية واسعة في سوريا، أو استئناف البرنامج النووي، ما من شأنه أن يؤجج النيران ويؤدي لاندلاع الحرب هذه المرة".