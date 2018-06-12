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أخبار العالم

اتهامات لـ "ترامب" باستغلال فندقه للتربح من الحكومات الأجنبية

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 05:21 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
نفت وزارة العدل الأمريكية، ما تردد أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتربح من خلال إقامة المسئولين الأجانب في فندقه الشهير بالعاصمة واشنطن.

وحسبما ذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، فإن ولاية ميريلاند ومقاطعة كولومبيا، اتهمتا ترامب باستخدام سلطته للتربح من خلال الفندق، حيث رفعتا دعوى قضائية على الرئيس الأمريكي تتهمانه فيها بمخالفة الدستور الأمريكي الذي يحظر على المسئولين الحكوميين التربح من الحكومات الأجنبية دون موافقة رسمية من الكونجرس الأمريكي.

ونقلت المجلة عن المستشار القانوني بوزارة العدل الأمريكية، بريت شوميت، قوله إن "ترامب لم ينتهك الدستور، فهو لم يحصل على منفعة محددة من خلال الخدمة التي يقدمها فندقه باعتباره مملوكًا لرئيس".

وصرح المدعي العام للعاصمة واشنطن، كارل ريشتي، بأن الدعوى القضاسية تتمحور حول قرار الرئيس الأمريكي باستغلال الحكومة لإثراء نفسها.

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