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فن

مدحت العدل يزف بشري لأبطال فيلم كارما

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 05:46 ص
أبطال كارما
أبطال كارما
الديب ابوعلى
أعلن المؤلف مدحت العدل انتهاء أزمة فيلم "كارما" للمخرج خالد يوسف، عن السماح بعرضه متقدما بالشكر لكل من تدخل لحل الأزمة.

وكتب العدل، علي صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا : "تم بحمد الله حل أزمة فيلم خالد يوسف .. وسوف يعرض في موعده .. كل الشكر لمن تدخل وبذل جهدًا للحل سواء من المسئولين أو الفنانين والمبدعين".

كارما بطولة عمرو سعد وغادة عبد الرازق ومجدي كامل وزينة وخالد الصاوي ودلال عبد العزيز وإخراج خالد يوسف.

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