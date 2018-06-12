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أخبار العالم

مسئول سعودي: النظام القطري كاذب ومنافق وخائن

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 05:26 ص
أمير قطر
أمير قطر
أحمد قاسم
وصف السفير السعودي بالمملكة الأردنية الهاشمية، الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعودي، النظام القطري بأنه "كاذب" و"منافق" و"خائن"، بسبب موقف الدوحة من الاضطرابات الأخيرة التي شهدها الأردن.

وقال الأمير خالد في تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية، أمس الاثنين: "نسأل الله الهداية للمسئولين القطريين الحاليين والسابقيين، فبدلًا من إسداء النصائح للقيادة الأردنية، وأنصح حكومتهم بالإيفاء بالتزاماتها السابقة، لكن المنافق وصف بالحديث النبوي بأنه إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر".

وأضاف: "السعودية اعتادت وعلى مدى التاريخ بالتزامها بتعهداتها"، مشيرًا إلى التزامها بالمنحة السابقة للأردن مع الكويت والإمارات، باستثناء قطر التي لم توفِ بالتزاماتها حتى الآن.

وتابع: "المال عندما يخدم الأصدقاء أفضل من صرفه لزعزعة الأنظمة ونشر النزعة الطائفية، حق القطريين علينا أن ندعي لهم بالهداية، ومع ذلك فإن قادة الدول الأربع على علم تام كيف يتصرفون بحكمتهم المعهودة، وهذا الدعم سيكون رافدا لخروج المملكة الأردنية من أزمتها الاقتصادية بجهود قيادتها وأبناء شعبها، ونتمنى للأشقاء الأردنيين الأمن والأمان والرفاه".

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