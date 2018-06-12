أول تعليق من رئيس كوريا الجنوبية على قمة ترامب وكيم التاريخية

قال رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن، أن القمة التاريخية بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، ناجحة وستفتح صفحات جديدة في تاريخ العلاقات بين البلدين.



ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن جيه إن قوله: " نأمل أن تنجح قمة ترامب – كيم ونفتح صفحة جديدة في العلاقات".



وبدأت القمة التاريخية بين الزعيمين اليوم الثلاثاء، بفندق "كابيلا" في جزيرة سنتوسا في سنغافورة.



وتصافح ترامب وكيم جونج أون لأول مرة في تاريخ البلدين، ثم دخلا إلى غرفة الاجتماع السرية، التي حرضها الاثنين ومترجميهما.