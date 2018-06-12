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شاهد.. الرئيس الروسي يشارك في إعداد وجبة طعام صينية

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 05:21 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إعداد أكلة صينية شهيرة، خلال زيارته إلى دولة الصين.

وظهر في الفيديو الذي نشره الرئيس فلاديمير بوتين وهو يجهز عددًا من الأطباق الأخرى الخاصة بالمطبخ الصيني بمشاركة الرئيس الصيني.

جاء ذلك خلال زيارة بوتين إلى بكين بعد أن وصل إلى العاصمة الصينية أمس الجمعة بهدف المشاركة في قمة شنغهاي بحضور الرئيس الصيني، وتقديرًا لزيارته إلى الصين، تم منح بوتين أول وسام للصداقة في جمهورية الصين الشعبية يمنح لرئيس جمهورية.

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