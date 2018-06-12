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أخبار العالم

البيت الأبيض: مستشار ترامب الاقتصادي في حالة طيبة

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 05:30 ص
صدى البلد
رويترز
قال البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إن لاري كادلو كبير مستشاريه الاقتصاديين، والمدافع القوي عن نهج الرئيس دونالد ترامب الصارم بشأن التجارة العالمية، في حالة طيبة في مستشفى في منطقة واشنطن بعدما أصيب بأزمة قلبية.

كان ترامب، أعلن في وقت سابق إصابة كادلو بأزمة قلبية.

وقال ترامب على تويتر قبل دقائق من اجتماعه مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في سنغافورة "العظيم لاري كادلو، الذي كان يعمل بجد شديد على شؤون التجارة والاقتصاد، أصيب للتو بأزمة قلبية. هو الآن في مركز والتر ريد الطبي".

وفي وقت لاحق أصدرت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض والتي ترافق الرئيس بيانا ذكر أن أطباء كادلو قالوا إنه أصيب "بأزمة قلبية بسيطة للغاية".

وقالت "لاري حاليا في حالة طيبة.. ويتوقع الأطباء أن يتماثل للشفاء تماما وبسرعة".

كان ترامب استعان في مارس بكادلو (70 عاما) ليحل محل جاري كون كمدير للمجلس الاقتصادي الوطني.

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