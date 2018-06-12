إخطبوط وقرنبيط.. منيو العشاء التاريخي لـ ترامب وكيم جونج أون

بدأت القمة التاريخية بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، بفندق "كابيلا" في جزيرة سنتوسا في سنغافورة.



وتصافح ترامب وكيم جونج أون لأول مرة في تاريخ البلدين، ثم دخلا إلى غرفة الاجتماع السرية، التي لن يحضرها إلا الاثنين ومترجميهما.



ونشرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية قائمة العشاء التاريخي الذي سيحضره الزعيمان، حيث قالت إن طبق المقبلات سيشمل كوكتيل "جمبري" شعبي يقدم مع سلطة الأفوكادو والمانجو الأخضر، مع صلصة مكونة من الليمون والعسل الطازج، والأخطبوط، إضافة إلى خيار مخلل، وهو طبق شهير بكوريا الشمالية.



وأضافت الوكالة أن الطبق الرئيسي سيضم أضلاع لحم بقري تقدم مع بطاطس مهروسة وقرنبيط مطهو بالبخار، والطبق الثاني يشمل على لحم مقدد محلى بالسكر وحامض الليمون، ويقدم مع أرز حار ملقي على الطريقة الكورية الشمالية.



أما طبق التحلية فسيكون عبارة عن كعكة شوكلاته داكنة وآيس كريم مثلج بنكهة الفانيليا والكرز.