ترامب: سأوقع وثيقة مع كيم بعد اجتماعنا التاريخي



أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيوقع وثيقة مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، وذلك بعد انعقاد اجتماعهما التاريخي في سنغافورة.



وبدأت القمة التاريخية بين الزعيمين اليوم الثلاثاء، يفندق "كابيلا" في جزيرة سنتوسا في سنغافورة.



وتصافح ترامب وكيم جونج أون لأول مرة في تاريخ البلدين، ثم دخلا إلى غرفة الاجتماع السرية، التي لن يحضرها إلا الاثنين ومترجميهما، وبعدها عشاء العمل الذي يضم وفودًا رسمية من الجانبين.

