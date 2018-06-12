بوسي تشعل إنستجرام بإطلالة حيوية.. صور

نشرت المطربة الشعبية بوسي، مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، خلال إحياء إحدى الحفلات الغنائية.



وتألقت بوسي بإطلالة أنثوية أنيقة ،حيث أرتدت فستان يشبه إلى حد ما العباءة المفتوحة ،ولكن تميز ببعض الرسومات والألوان المتداخلة التي منحتها إطلالة حيوية، ونسقت معها بنطلون أسود وحذاء أنيق باللون الأحمر، فيما نالت إعجاب متابعيها على موقع الإنستجرام.



وبدت بشعرها المنسدل على كتفيها ،واختارت مكياجا تميز بالألوان الهادئة، وأكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات البسيطة.

