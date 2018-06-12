توريس يدخل دائرة اهتمامات نادي ليل الفرنسي

ذكرت مجلة "فرانس فوتبول" اليوم (الثلاثاء) أن الاسبانى فرناندو توريس دخل اهتمامات نادى ليل الفرنسى فى موسم الانتقالات الصيفية.



وأشارت مجلة (فرانس فوتبول) إلى أن نادي ليل، يرغب في تدعيم خط هجومه بصفقة مميزة ولاعب صاحب خبرة، وأن الإدارة تفاضل بين فرناندو توريس، ولويك ريمي لاعب لاس بالماس..وتبقى كفة توريس الأرجح لأنه لن يكلف خزينة ليل أي أموال لانتهاء عقده مع نادي أتلتيكو مدريد، بينما يرتبط ريمي بعقد مع لاس بالماس ينتهي في صيف 2019.



ونوهت إلى أن توريس (34 عاما) أبدى موافقة مبدئية على اللعب في الدوري الفرنسي، رغم تلقيه لعروض مغرية من شيكاغو فاير الأمريكي وساجان توسو الياباني، كما سبق وأن أبدى نادي رين الفرنسي رغبة في ضمه.

