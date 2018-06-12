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أخبار العالم

شاهد .. المسجد الحرام كامل العدد فى ليلة القدر

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 12:03 م
صدى البلد
نهلة الشربينى
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيديوهات للحظات تجمع المسلمين من جميع أنحاء العالم أمام الكعبة المكرمة، لأداء فريضة العمرة والصلاة في ليلة القدر.

كما نشرت بعض الصفحات الرسمية فيديوهات من أماكن مرتفعة تظهر محيط الكعبة وهو ممتلئ بالكامل، وعلى رأسها رئاسة شؤون الحرمين، والتي علقت: " ألوان مختلفة وجنسيات متعددة قدموا إلى ‎ مكة يجمعهم الأمل في رحمة الله ورضوانه.. وهكذا استعدوا لليلة السابع والعشرين من ‎ رمضان ننقلها لكم في إعلام بروح الحرمين".

كما احياء نشطاء الموقع هذه الليلة بنشر الأدعية التي دونها من خلال هاشتجي ليلة القدر ، ليلة27، وتفاعل عدد كبير على المستوى العربي مع الهاشتاجات حيث أصبحت الاكثر تداولا في عدد من البلدان العربية منها السعودية ومصر البحرين.

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