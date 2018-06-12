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نرصد أبرز التأثيرات النفسية لعمالة الأطفال بمناسبة اليوم العالمي لمكافحتها

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 08:15 م
صدى البلد
ريهام قدري
يحتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال واليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل، بهدف إلقاء الضوء على الحاجة العالمية لتحسين سلامة وصحة العمال الشباب وإنهاء عمالة الأطفال.

وأكد خبير العلاقات الأسرية سالم وهدان أن عمل الطفل في سن صغيرة له تأثير نفسي عظيم على حالة الطفل وسلوكياته، مشيرا إلى أن عمل الأطفال يصنف ضمن انتهاكات الطفولة التي يتعرض لها صغار السن.

وقال وهدان إن عمل الطفل قد يولد بداخله الحقد والغيرة من الأطفال الآخرين، وقد يتسبب في أن يصبح هذا الطفل شخصا عنيفا لأن العمل مهما كان بسيطا ولكنه شاق، والمشقة قد تزرع بداخله بعض المشاكل النفسية.

وأضاف أنه من حق الطفل أن يتمتع بطفولته في اللعب واللهو والاستمتاع بالوقت كما يهوى.

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