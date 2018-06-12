أشهر مباريات المونديال..مواجهة إيطاليا وألمانيا الغربية

تعد المباراة التاريخية التى أقيمت بين إيطاليا وألمانيا " الغربية " التى أقيمت بينهما فى نصف نهائي كأس العالم في 17 يونيو 1970 واحدة من أفضل اللقاءات فى تاريخ اللعبة نظرًا للإثارة والتشويق التي حملتها تلك المواجهة التي جرت على ملعب أزتيكا في مدينه مكسيكو سيتي حيث فازت ايطاليا (3/4) بعد أن سجل كلا المنتخبين خمسة أهداف في الوقت الإضافي وهو ما يعد الحدث الأول في تاريخ نهائيات كأس العالم.



ووصفت العديد من الصحف العالمية هذه المباراة بلقاء القرن فى ظل كمية الأهداف التى سجلت بها حيث يراها المحللون أنهاواحدة من أفضل المباراة عبر التاريخ .



وافتتح التسجيل للمنتخب الإيطالي هدافه روبرتو بونينسيجنا في الدقيقة (8) من زمن الشوط الأول وهو الهدف الذي ظل على حاله حتى الدقيقة (90) عندما عادل كارل هينز شنيلينجير الكفة خلال الوقت المحتسب بدل الضائع في نهاية الشوط الثاني حيث صاح المعلق التلفزيوني الألماني إرنست هوبرتي : "يا أيها الناس .. شنيلينجير سجل هدف .. شنيلينجير سجل هدف" ، وعند هذه النقطة انتقلت المعركة إلى الوقت الإضافي.



وبعد ذلك وضع جيرد مولر ألمانيا الغربية في المقدمة في الدقيقة (94) ولكن تارسيسيو بيرجنيتش ادرك التعادل بعد أربع دقائق في حين ضاعف لويجي ريفا النتيجة للآزوري في الدقيقة (104) ، وبعد دقائق عاد جيرد مولر مرة أخرى ليحقق التعادل لمنتخب بلاده (3/3) في الدقيقة (110) بيد أن الإيطالي جياني ريفيرا كان له رأي ثاني إذ سجل هدف التقدم والفوز لمنتخب بلاده بعد دقيقة واحدة فقط (111) ليؤمن فوز ايطاليا (4/3) .