تطورات جديدة خاصة بانتقال نيمار إلى ريال مدريد فى الصيف

تثق إدارة نادي باريس سان جيرمان، في بقاء نجم الفريق البرازيلي نيمار دا سيلفا، رغم العقوبات التي ستفرض عليها من قبل الاتحاد الأوروبي.



وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الثلاثاء، إنَّ لجنة الرقابة المالية للاتحاد الأوروبي ستُعلن اليوم، فرض عقوبة على باريس سان جيرمان، لكن من غير المحتمل أن تُجبر النادي على بيع نيمار، أو مبابي، لاعبي الفريق.



وأضافت "(يويفا) قد يفرض على باريس سان جيرمان، أن يكون صافي الميزانية يساوي (صفرًا). أي أنَّ عليه بيع لاعبين بقيمة ما سيدفعه لمبابي (145 مليون يورو).



وتابعت: "الفريق الفرنسي، واثق من بقاء نيمار مع الفريق بالموسم المقبل، وإذا أراد ريال مدريد تحقيق حلم غير ممكن، عليه المحاولة بطريقة أخرى".



وقالت "إن ثقة الإدارة تأتي بعد عدة اجتماعات تمت بين الألماني توماس توخيل، المدرب الجديد للفريق، ونيمار؛حيث وافق الأخير على أسلوب الألماني وطريقته".



واختتمت "إدارة سان جيرمان تستعد لأي عقوبات، حيث تحضر حلول لمواجهتها، حيث من الممكن بيع عدد من اللاعبين في الفريق".

