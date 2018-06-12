ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

"أردنية" تطلق على مولودتها اسم "السعودية"

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 12:07 م
صدى البلد
سلمى عبد الناصر
بعد عقد المملكة العربية السعودية لقمة مكة مساندةً لدولة الأردن في أزمتها الاقتصادية التي تمر بها، بمشاركة زعماء دول الإمارات والكويت، أطلقت سيدة أردنية اسم "السعودية" على ابنتها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، صورا لهوية الطفلة الاردنية "السعودية محمد سالم بني خالد" ، عقب تسمية والدتها لها بذلك الاسم تقديرا لها لجهود المملكة في دعم الشعب الاردني.

وأكدت والدة الطفلة قائلة :" نعشق المملكة والملك سلمان وولي عهده والشعب الشقيق" .

جدير بالذكر أن الملك سلمان آل سعود ،استقبل الأحد الماضي، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين بحضور الشيخ محمد بن راشد ولي عهد أبو ظبي وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، لمناقشة الأوضاع في الأردن في قمة زعماء الدول الأربع بمكة المكرمة.

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية فإن الاجتماع خلص إلى الاتفاق على حزمة مساعدات اقتصادية للأردن بقيمة 2,5 مليار دولار، وتشمل مساعدات السعودية والإمارات والكويت وديعة في البنك المركزي الأردني.

ويشمل الدعم أيضا تقديم ضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن إضافة إلى دعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة 5 سنوات، وكذلك تمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.
"أردنية" تطلق على مولودتها اسم "السعودية"

ترشيحاتنا

مسئول سعودي: النظام القطري كاذب ومنافق وخائن

شاهد.. الفنان محمد نجاتى يبكى على الهواء لهذا السبب

تعرف علي القنوات الناقلة لكاس العالم

أزمة مونديال البرازيل تتكرر في روسيا

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس لأيام العيد

ميلانيا ترامب تتألق بفستان أسود بتكلفته خيالية..صور

بث مباشر.. وزير الكهرباء يعلن عن استهلاك الشرائح الجديدة

مدمن يضرب زوجته فى الشارع علشان الفلوس ببرنامج عقارب الساعة .. فيديو

الكهرباء: محطات التوليد الجديدة توفر مليار دولار سنويًا.. فيديو

ترامب: قمتي مع كيم يونج اون أنقذت 30 مليون شخص

أشهر مباريات المونديال..مواجهة إيطاليا وألمانيا الغربية

ترامب: كتبنا صفحة جديدة مع كوريا الشمالية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوسي تشعل إنستجرام بإطلالة حيوية.. صور

ميلانيا ترامب تتألق بفستان أسود بتكلفته خيالية..صور

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية..صور

طلاب الثانوية العامة بالقليوبية يراجعون مذكرات اللغة أمام اللجان.. صور

يسرا اللوزى تثير الجدل بـ الروب فى جمعتنا الليلة.. صور

فيديو

شاهد.. ما يحدث لمشجع تأخر عن موعد دخول مباراة في المونديال
الكهرباء: ضاعفنا القدرات خلال الـ 4 سنوات الماضية بقوة تعادل 12 ضعف السد العالي .. فيديو
معلق رياضي: أوروجواي أقوى فرق المجموعة الأولى..فيديو
بث مباشر.. وزير الكهرباء يعلن عن استهلاك الشرائح الجديدة
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تأهل منتخب مصر لدور الـ 16؟

هل تتوقع تأهل منتخب مصر لدور الـ 16؟