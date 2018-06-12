"أردنية" تطلق على مولودتها اسم "السعودية"

بعد عقد المملكة العربية السعودية لقمة مكة مساندةً لدولة الأردن في أزمتها الاقتصادية التي تمر بها، بمشاركة زعماء دول الإمارات والكويت، أطلقت سيدة أردنية اسم "السعودية" على ابنتها.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، صورا لهوية الطفلة الاردنية "السعودية محمد سالم بني خالد" ، عقب تسمية والدتها لها بذلك الاسم تقديرا لها لجهود المملكة في دعم الشعب الاردني.



وأكدت والدة الطفلة قائلة :" نعشق المملكة والملك سلمان وولي عهده والشعب الشقيق" .



جدير بالذكر أن الملك سلمان آل سعود ،استقبل الأحد الماضي، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين بحضور الشيخ محمد بن راشد ولي عهد أبو ظبي وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، لمناقشة الأوضاع في الأردن في قمة زعماء الدول الأربع بمكة المكرمة.



وبحسب صحيفة "سبق" السعودية فإن الاجتماع خلص إلى الاتفاق على حزمة مساعدات اقتصادية للأردن بقيمة 2,5 مليار دولار، وتشمل مساعدات السعودية والإمارات والكويت وديعة في البنك المركزي الأردني.



ويشمل الدعم أيضا تقديم ضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن إضافة إلى دعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة 5 سنوات، وكذلك تمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.