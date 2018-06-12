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محافظات

تعليم الشرقية: لا شكاوى من اللغة الإنجليزية للثانوية العامة

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 11:58 ص
طلاب ثانوية عامة
طلاب ثانوية عامة
محمد الطحاوي
أكد رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أن غرفة العمليات المخصصة لمتابعة امتحانات الثانوية العامة لم تتلق أي شكاوى حتى الآن خلال امتحان مادة اللغة الاجنبية الاولي "الانجليزي".

وأشار "عبد الحميد"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن جميع أوراق الأسئلة والإجابات وصلت في الموعد المحدد دون أي تأخير يُذكر، كما تم فتح جميع اللجان في الموعد المحدد.

جدير بالذكر أنه يؤدي 41 ألفًا و727 طالبًا وطالبة، الامتحان بـ113 لجنة على مستوى مراكز المحافظة، فيما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالشرقية توفير كل سُبل الراحة والأمان للطلاب وتهيئة المناخ المناسب لأداء الامتحان في سهولة ويُسر.

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