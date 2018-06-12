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محافظات

مكتبة مصر العامة بالزقازيق تنظم أنشطة ثقافية خلال رمضان

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 12:03 م
اجتماع محافظ الشرقية
اجتماع محافظ الشرقية
محمد الطحاوي
أشاد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية بالأنشطة الثقافية والاجتماعية والدينية لمكتبةً مصر العامة خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدًا ضرورة الاستفادة منها في تنمية وصقل مهارات المترددين على المكتبة وتعظيم طاقاتهم الإيجابية في بناء وتنمية المجتمع.

وأوضحت رانيا حشيش، مدير المكتبة، أن فاعليات أنشطة المكتبة خلال شهر رمضان تضمنت تحفيظ القرأن الكريم وحكايات عن الشهر المفضل والتدريب على الخط وحسن الكتابة وتنظيم أنشطة فنية وثقافية وتشجيع الأعضاء على القراءة والتزود بالمعرفة.

وذكرت أن مكتبة مصر العامة مفتوحة امام جميع ابناء المحافظة وذالك في اطار حرص المكتبة علي تشيع القراءة والمشاركة في الانشطة الثقافية والعلمية المختلفة التي تقوم بها المكتبة.

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