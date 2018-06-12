ضبط 512 مخالفة إشغالات ومرافق و62 مخالفة تموينية بالغربية

حررت مديرية أمن الغربية اليوم الثلاثاء 512 مخالفة اشغالات ومرافق و62 مخالفة قضية تموينية فى حملة أمنية مدعومة بتشكيلات من قوات الأمن المركزي والمدرعات ودوريات الشرطة على مستوى شوارع قرى ومراكز المحافظة.



وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء زكريا عباس حكمدار الأمن يفيد بنتائج الحملات الأمنية، التى أسفرت عن ضبط (62) قضية تموينية متنوعة بينما فى مجال ضبط قضايا المرافق العامة.



وتم تحرير (512) قضية متنوعة بينما فى مجال ضبط الأموال العامة حررت قضية واحدة، والمحاضر، وباشرت النيابات المختصة للتحقيق.

