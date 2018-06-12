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رياضة

انتقال مهاجم بايرن ميونيخ لريال مدريد حديث الصحف الألمانية

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 11:55 ص
ليفاندويسكى
ليفاندويسكى
عمرو الحلوانى
ما زالت أزمة هجوم الجماهير الألمانية على ثنائي المانشافت مسعود أوزيل، وإلكاي جوندوجان؛ بسبب صورتهما مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حاضرة بالصحافة الألمانية.

وأبرزت صحيفة "فوسبيال بيلد" تصريحات أوليفر بيرهوف، مدير المنتخب الألماني التي يدعم فيها اللاعبين، معنونة: "بيرهوف يقاتل من أجل أوزيل وجوندوجان".

وزعمت الصحيفة، أنَّ فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، جدَّد اهتمامه بالحصول على خدمات روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، مرة أخرى.

كما خصصت الصحيفة، مساحة من غلافها للحديث عن رفض باير ليفركوزن، فكرة التخلي عن خدمات حارسه مقابل 18 مليون يورو.

وتحدثت الصحيفة، عن كواليس مرض ماريو جوتزه، نجم بوروسيا دورتموند الذي تسبب في غيابه عن الملاعب لفترة طويلة، قبل العودة نهاية العام الماضي.

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