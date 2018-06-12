ضبط 1002 مخالفة مرورية وتحصيل 49700 جنيه غرامات بالغربية

حررت مديرية أمن الغربية اليوم الثلاثاء 1002 مخالفة مرورية وتحصيل 49700 جنيه كغرامات فى حملات أمنية بشوارع قري ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات .



وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء أشرف المرسي مدير مباحث المرور يفيد بنتائج الحملات الأمنية فى مجال ضبط المخالفات المرورية حرر (31) سياره بدون لوحات ورخصتى القياده والتسيير و(19) دراجة نارية مخالفة بدون لوحات وتراخيص و( 401) مخالفه على نموذج 125 و(3) سيارة لتجاوز خط السير وتم التصالح فى ( 656) حالة مقابل تحصيل مبلغ ( 49700 جنيه) كغرامات فورية وحررت محاضر وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

