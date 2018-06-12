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أخبار البلد

مصر للطيران تشارك في اجتماع مجلس المحافظين بالأياتا في سيدني

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 11:55 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
شاركت الشركة الوطنية مصر للطيران، بوفد ترأسه صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة في اجتماع مجلس المحافظين والجمعية العامة رقم ٧٤ لمنظمة الأياتا، والذي أقيم هذا الشهر في مدينة سيدني بأستراليا.

وصرح مسلم، أن الجمعية قد أصدرت قرارين في غاية الأهمية في هذه الدورة أولهما تقديم التوعية والدعم لشركات الطيران ضد جريمة الاتجار بالبشر، حيث أثبتت التقارير الدولية استخدام التجار لرحلات الطيران لنقل هذه التجارة، وستسعى المنظمة إلى التعاون مع الشركات الأعضاء للحد من هذه الظاهرة.

أما القرار الثاني فكان بشأن خصخصة المطارات، حيث طالبت المنظمة الجهات الحكومية المعنية وحثتها على أن يكون الهدف من الخصخصة هدف اقتصادي واجتماعي يعود بالنفع على الدول والشعوب ولا ينظر لهذا الأمر من الزاوية المادية والربح فقط.

واضاف مسلم، أن أچندة الاجتماعات شهدت توقيع مذكرة تعاون بين منظمتي الأفرا والأياتا، تقدم الأياتا من خلالها الدعم في مجالات التدريب والسلامة وتطوير الخدمات لأعضاء الأفرا.

كما ناقشت أيضا الآداء المالي لصناعة النقل الجوي، والبرامج الجديدة التي أطلقتها الأياتا بشأن حماية بيانات الركاب وشركات الطيران، وقد وافق أعضاء مجلس المحافظين على إجراء بعض التغييرات في الهيكل التنظيمي للمنظمة.

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