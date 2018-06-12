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محافظات

تأمين مشدد للجان الثانوية العامة بكفر الشيخ.. صور

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 11:53 ص
تأمين مشدد للجان
تأمين مشدد للجان الثانوية العامة بكفر الشيخ
محمود زيدان
تشهد لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة كفرالشيخ، تواجدًا أمنيًا مشددًا مام اللجان البالغ عددها 69 لجنة موزعين علي 13 إدارة تعليمية بمختلف مدن المحافظة، بالتزامن مع دخول 19 ألفا و 488 طالبا وطالبة لتأدية امتحان مادة "الإنجليزي."

وكانت مديرية أمن كفر الشيخ، بإشراف اللواء أحمد صالح مدير الأمن، قد وضعت الخطة الأمنية المكلفة بتأمين امتحانات الثانوية العامة، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وتبين انتظام الخدمات أمام المدارس، حيث أغلقت قوات الأمن جميع الشوارع المؤدية للمدارس وانتشرت بمحيطها.

وفرضت كردونات أمنية خاصة أمام لجان بيلا والحامول، التي شهدت حالات غش جماعى خلال امتحانات الأعوام السابقة، وكذلك لمنع تسريب الامتحانات أو تداولها من خلال الطلاب وأولياء الأمور في المدارس الذين حرصوا على اصطحاب ذويهم حتى أبواب اللجان.

جدير بالذكر أن محافظة كفر الشيخ، تشهد أداء 19 ألفًا و 498 طالبًا وطالبة ، موزعين علي 69 لجنة منتشرة في 13 إدارة تعليمية علي مستوي المحافظة لامتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى "اللغة الانجليزية".

تأمين مشدد للجان الثانوية العامة بكفر الشيخ.. صور
تأمين مشدد للجان الثانوية العامة بكفر الشيخ.. صور
تأمين مشدد للجان الثانوية العامة بكفر الشيخ.. صور
تأمين مشدد للجان الثانوية العامة بكفر الشيخ.. صور
تأمين مشدد للجان الثانوية العامة بكفر الشيخ.. صور
تأمين مشدد للجان الثانوية العامة بكفر الشيخ.. صور

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