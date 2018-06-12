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أخبار البلد

الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 29 ألف ميجاوات

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 11:59 ص
صدى البلد
أ ش أ
كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس /الاثنين/ وأن الحمل الأقصى المتوقع اليوم /الثلاثاء/ يبلغ 29 ألف ميجاوات مقابل 29 ألفا و200 ميجاوات أمس، وبلغ فيه الحمل الأدنى 23 ألفا و285 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد قامت بتفعيل عدد من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقى الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة http://www.moee.gov.eg/cmps أو من خلال التليفون المحمول.

ومن ناحية أخرى، شاركت الوزارة في إطلاق مشروع التحصيل الإلكتروني لفواتير الكهرباء وشحن العدادات بهدف فتح قنوات جديدة للتيسير على المواطنين جنبا إلى جنب مع الخدمات التي توفرها الوزارة حاليا دون الاستغناء عن خبرات الكشافين والمحصلين التابعين للوزارة.
وبالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلنت رسميا شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (e-finance) عن بدء تفعيل خدمة تحصيل الكهرباء إلكترونيا بعد الانتهاء من الربط الفني والتقني الكامل مع كافة شركات توزيع الكهرباء لإتاحة خدمة الدفع والتحصيل الإلكتروني للفواتير الحكومية للمواطن المصري، وهو ما يتيح خدمات دفع الفواتير وشحن العدادات مسبوقة الدفع لـ30 مليون مشترك (حوالي 25 مليون مشترك فواتير بنسبة 85%، و5 ملايين مشترك بعدادات مسبقة الدفع بنسبة 15%) من خلال التعاون مع البريد المصري (4 آلاف مكتب بريد).. وخدمات خالص من (e-finance) وشركات التحصيل التى يتم تسوية متحصلاتها على حسابتها في البنوك المصرية، وهي (مصاري، وبي، وأمان، وسداد، وممكن، وتمام).
كما تتاح الخدمة من خلال قنوات 34 بنكا مصريا، بالإضافة إلى أية شركات تحصيل ترغب فى الانضمام للشبكة المالية للحكومة المصرية.

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