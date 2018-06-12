نائبات مصر يستجبن لدعوة القومي للمرأة بالتبرع لمستشفى بهية

قامت نائبات مصر في أقل من ٢٤ ساعة بتجميع ثمن غرفة الجراحة التي تخدم ٢٠٠ مريضة يوميا من مريضات السرطان. بمستشفى بهية، وذلك في استجابة سريعة للمبادرة التي أطلقها المجلس القومي للمرأة بالتبرع لمؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي .



وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها وتقديرها لاستجابة النائبات السريعة لدعوة المجلس، مشيرة إلى أن هذا ما نتوقعه من عظيمات مصر اللاتي لا يبخلن بالجهد والوقت من اجل خدمة أفراد الشعب المصري ، وعلى كامل الاستعداد لتقديم الدعم والمساندة لكل ما فيه مصلحة المرأة المصرية،كما أنه دليل علي روح التكافل الاجتماعي الموجودة بين أفراد الشعب المصري .



وكانت الدكتورة مايا مرسي قد قامت يوم الاثنين الماضي بصحبة عدد من عضوات المجلس والأمانة العامة بزيارة لمؤسسة بهية ذلك الصرح الطبى الهام الذى يوفر الكشف المبكر لمرض سرطان الثدي ، والفحص ، والعلاج بالمجان ، فضلا عن تقديم الدعم النفسى والمعنوى للمريضات .



وخلال الزيارة أطلقت الدكتورة مايا مرسى مبادرة لسيدات ورجال اﻷعمال فى مصر أن يتكفلوا بتبنى عدد من الحالات الموجودة على قوائم إنتظار المؤسسة و التى تحتاج إلى التدخل السريع ، وذلك كل عام ، وتعميم الفكرة ، لتحفيز الشركات والمؤسسات للمساهمة فى زيادة حالات الشفاء ،كما ناشدت سيدات مصر المقتدرات ماديا أن يتحملن قيمة الكشف لسيدة أوأكثر ، كمساهمة فى تمويل مؤسسة بهية ، لمحاربة المرض اللعين والحفاظ على صحة المرأة المصرية.

