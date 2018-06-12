اليمن تعزز تواجدها في جبهة الساحل الغربي لتحرير الحديدة

قامت قوات المقاومة اليمنية المشتركة،بدفع تعزيزات كبيرة إلى جبهة الساحل الغربي، حيث انتشرت على محاور الدريهمي، ومناطق أخرى في الجانب الشرقي من الجبهة؛ استعدادا لمعركة واسعة النطاق تهدف إلى تحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي من ميليشيات الحوثي الإرهابية.



ونسبت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، لمصادر يمنية قولها اليوم الثلاثاء، إن"التعزيزات انطلقت من المخا إلى جبهات الساحل الغربي، وتضم 3 تشكيلات عسكرية من ألوية العمالقة والمقاومة الوطنية والتهامية، وبدعم وإسناد القوات الإماراتية العاملة ضمن تحالف دعم الشرعية".



وكبدت القوات اليمنية المدعومة بتحالف دعم الشرعية، ميليشيات الحوثي هزائم فادحة على جبهة الساحل الغربي خلال الأسابيع الماضية.