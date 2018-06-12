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أخبار البلد

قومي المرأة: غرفة عمليات لتلقي شكاوى التحرش خلال العيد

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 11:53 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
أعلنت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة أن مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس سوف يخصص غرفة عمليات تعمل خلال أيام عيد الفطر المبارك وذلك لتلقي شكاوى التحرش التي قد تتعرض لها النساء والفتيات، ورصد حالات التحرش خلال ايام العيد والتدخل السريع، سعيًا من المجلس لمساندة ضحايا التحرش الجنسى.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي على التعاون المتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، لافتةً إلى قيام محامي مكتب شكاوى المرأة بالنزول الميدانى ومرافقة قوات الشرطة خلال الحملات الأمنية لضبط وقائع التحرش، مضيفة أن مكتب الشكاوى سيقدم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات فى حالة الإتجاه لرفع دعاوى قضائية .

جدير بالذكر أن غرفة عمليات مكتب شكاوى المرأة تتلقى شكاوى التحرش عبر الأرقام التالية 15115 _ 01007525600 _ 01099299191، بالإضافة الى إمكانية إرسال الصور والرسائل على تطبيق الوتس أب ، والبريد الإلكتروني [email protected]

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