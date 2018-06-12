قطر في موقف صعب بسبب إيران

قال معهد سياسات الشرق الأوسط بواشنطن، إن قطر ستواجه موقفًا صعبًا في اتخاذ أي قرار بشأن استخدام القوات الأمريكية في قطر لقاعدة العديد في حال اندلاع حرب ضد إيران.



اعتبر مركز أبحاث أمريكي تصريحات وزير الدفاع القطري الأخيرة بشأن عدم المشاركة في أي عمل عسكري أمريكي ضد إيران، بأنها منطقية، لكنه رأى أنها لا تملك خيار رفض السماح للقوات الأمريكية باستخدام قاعدة العديد الجوية في قطر لشن هجمات على إيران.



وأعرب معهد سياسات الشرق الأوسط بواشنطن في تقرير عن اعتقاده بأن قطر ستواجه موقفًا صعبًا في اتخاذ أي قرار بشأن استخدام القوات الأمريكية في قطر والبالغ عددها أكثر من 11 ألف جندي لقاعدة العديد في حال اندلاع حرب ضد إيران.



ولفت تقرير المعهد في واشنطن إلى أن قطر تشارك إيران في أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، وهو حقل الشمال البحري، وأن طهران لديها القدرة على معاقبة الدوحة في حال مشاركتها في أي عمل عسكري أجنبي ضدها.



وأوضح التقرير، أن تصريحات وزير الدفاع القطري التي قال فيها، إن بلاده لن تكون مروحة للحرب، أثارت تناقضات وتفسيرات مختلفة في الولايات المتحدة ودول أخرى، وأن البعض فسرها بشكل خاطئ على أنها موقف رافض لاستخدام قاعدة العديد.