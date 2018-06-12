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أخبار البلد

منظمة المرأة العربية تهنئ السيدات العربيات بعيد الفطر المبارك

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 11:58 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
هنأت الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية للمرأة العربية في جميع أرجاء الوطن العربي وللأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتقدمت "كيوان بخالص التهاني للمجلس الأعلى للمنظمة برئاسة الشيخة عائشة بنت خلفان السيابية، رئيسة الهيئة العامة للصناعة الحرفية بسلطنة عمان، وللمجلس التنفيذي للمنظمة برئاسة نزيهة العبيدي وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة بالجمهورية التونسية، ولجميع المؤسسات والآليات الوطنية المختصة بالمرأة في الوطن العربي بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ودعت الدكتورة فاديا كيوان بهذه المناسبة المباركة إلى بذل المزيد من الجهود لدعم قضايا المرأة العربية وكذا النهوض بواقعها من أجل تحقيق ركائز التنمية المستدامة والإستقرار في البلاد العربية.

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