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أخبار العالم

رئيس الوزراء الياباني يشكر ترامب على طرح قضية المخطوفين

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 12:14 م
صدى البلد
رويترز
أشاد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بالبيان المشترك الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في سنغافورة واصفا إياه بأنه خطوة أولى نحو نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

وأضاف آبي في طوكيو "نرى في ذلك خطوة ضمن حل شامل".

وتنشد اليابان موافقة كوريا الشمالية على نزع كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه للسلاح النووي. وتعهد كيم في البيان المشترك "بالعمل على نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية".

وأشار آبي إلى أنه يود "شكر الرئيس (ترامب) على طرح قضية المخطوفين" في إشارة إلى مطالبة اليابان بيونجيانج بالإفراج عن كل من تبقى من اليابانيين الذين خطفتهم لتدريب جواسيسها.

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