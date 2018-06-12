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أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 11:57 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية والذهب في السوق، صباح اليوم، الثلاثاء.

وسجل الدولار الأمريكي 17.80 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع، واليورو 20.98 جنيه للشراء، و21.10 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 23.77 جنيه للشراء، و 23.91 جنيه للبيع، والفرنك السويسري سجل 18.04 جنيه للشراء، و18.15 جنيه للبيع، أما الين اليابانى "100 ين" فسجل 16.18 جنيه للشراء 16.28 جنيه للبيع.

فيما بلغت أسعار الذهب عيار "24" قيمة 737 جنيهًا للجرام، وعيار "21" 645 جنيها للجرام، وعيار "18" 552 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 5168 جنيها.


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