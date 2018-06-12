كنترولات الثانوية تبدأ تصحيح عينة امتحان الانجليزية.. غدًا

أكدت الدكتورة ايمان يوسف مستشار مادة اللغة الانجليزية بوزارة التربية والتعليم ، ان كنترولات الثانوية العامة سوق تبدأ تصحيح العينة العشوائية لامتحان مادة اللغة الانجليزية ابتداء من غد الأربعاء.



جدير بالذكر ان قد بلغ إجمالي عدد الطلاب الممتحنين لإمتحان اللغة الانجليزية اليوم (603,387) طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، وقد أعلنت الوزارة ان الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط وجاءت اسئلته واضحة وخالية من الغموض ومن داخل الكتاب المدرسي.