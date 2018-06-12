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رياضة

الفرنسي باتريك كارتيرون مديرا فنيا للأهلى لمدة موسمين

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 11:57 ص
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أعلنت لجنة الكرة بعد موافقة مجلس الإدارة عن تعاقد النادي مع الفرنسي باتريك كارتيرون ليتولى المهمة الفنية للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين قادمين، ويصل كارتيرون غدًا الأربعاء لبدء مرحلة التحديات الجديدة مع الأهلي وترتيب كافة الأمور الخاصة بفترة الإعداد مع جهازه المعاون.. يذكر أن المدرب الفرنسي لن يصطحب أية معاونين معه وسيكون جهازه المعاون مصري.

جاء قرار التعاقد مع كارتيرون بعد الجلسات المكثفة للجنة الكرة على مدار الفترة الماضية لدراسة السيرة الذاتية للعديد من المديرين الفنيين الأجانب والتفاوض مع بعضهم، وعقب سلسلة من المشاورات رأت اللجنة أن الفرنسي كارتيرون هو الأنسب للأهلي خلال المرحلة الحالية لعدة أسباب يأتي في مقدمتها أنه مدرب صغير السن "48 عامًا" وطموح وعلى دراية كاملة بالكرة الإفريقية ومعوقاتها خاصة أنه تولى من قبل مسئولية فريق تي بي مازيمبي الكونغولي وفاز معه بدوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي.

كما أن كارتيرون على معرفة كاملة بالدوري المصري بعد فترة عمله في وادي دجلة ولديه دراية بمعظم لاعبي الأهلي وقدراتهم الفنية ولا يحتاج إلى وقت طويل للتعرف على إمكاناتهم.. هذا فضلًا عن أنه مدرب له بصمة فنية وأسلوب لعب مميز ووضح ذلك من خلال أداء الفرق التي تولة مسئوليتها ، خاصًة أنه سبق وقاد منتخب مالي إلى الدور قبل النهائي في بطولة الأمم الإفريقية عام 2013 وقدم عروضًا متميزة.

كما أن كارتيرون من مدرسة الكرة الحديثة في أوروبا ويستطيع أن يطور طريقة اللعب من وقت لآخر وهو واضح في مسيرته التدريبية وأيضًا الأهم أن المدرب الفرنسي صاحب شخصية متزنة ويعرف قيمة الأهلي ويقدر طموحات جماهيره ويعلم تمامًا أنه لا يلعب إلا للبطولة والحصول على المركز الأول، وأبدى كارتيرون استعدادًا واضحًا لتحمل المسئولية كاملة خلال الفترة القادمة وتحقيق أحلام الأهلاوية.

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