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أخبار البلد

مطار القاهرة يستقبل طائرة بوينج جديدة

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 12:03 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
استقبل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم، الثلاثاء، طائرة جديدة من طراز بوينج 777، لتنضم لإحدى شركات الطيران الخاصة المصرية، العاملة بمطار القاهرة الدولي، وذلك بعد أن تأخر وصولها لمدة أسبوع.

قالت مصادر مطلعة بالمطار وصلت الطائرة الجديدة من طراز بوينج 777، قادمة من مدينة مارسيليا الفرنسية، للانضمام لاسطول إحدى الشركات الخاصة العاملة في مبني الركاب رقم "1" المعروف بالمطار القديم، وسوّف تبدأ شركة الطيران في إجراءات تسجيل الطائرة الجديدة لتدخل في أسطول الخدمة وتبدأ إقلاع الرحلات.

تعد طائرة بوينج 777 من أكبر الطائرات المدنية ذات الجسم العريض، وتحمل الطائرة ما بين 283 إلى 368 راكبا في ثلاث درجات تجارية، ويصل مداها إلى ما بين 5.235 و9.380 ميل بحري.

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