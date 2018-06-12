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أخبار العالم

ترامب: قمتي مع كيم يونج اون أنقذت 30 مليون شخص

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 12:02 م
ترامب وكيم يونج اون
ترامب وكيم يونج اون
على صالح
قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب أنه لا ينظر الى ما اذا كان الزعيم الكوري الشمالي على قدم المساواة التي تؤهل الى إنجاح صفقة نزع السلاح النووي والتي اسفرت عنه قمتهما اليوم الثلاثاء في سنغافورة

وجاء ذلك ردا على سؤال في المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش القمة اليوم ووجه الى الرئيس الامريكي ليرد عليه قائلا: "أنا لا أرى الامر كما ترون بهذه الطريقة، سأفعل كل ما يتطلبه الموقف لجعل العالم مكانًا أكثر أمنًا"

واضاف: "إذا كان علي أن أقول إنني أجلس على خشبة المسرح مع الرئيس كيم وهذا سيؤدي إلى إنقاذ 30 مليون شخص، ربما أكثر من ذلك فأنا مستعد للجلوس على المسرح، وقلت انني على استعداد للسفر إلى سنغافورة بكل سرور".

وتابع: لقد دفعت كوريا الشمالية مبلغًا هائلًا، نتيجة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية.

واستطرد: "أضف الى ذلك قائمة الأشياء التي قاموا بها من اجل تغيير الموقف العالمي منهم".

وردا على سؤال حول ما إذا كان يشعر بالقلق من أن كيم سيستخدم القمة كدعاية له، قال ترامب "لا لست مهتما"

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