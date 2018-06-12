برلماني: قناطر أسيوط الجديدة ستحفظ توازن مياه النيل

أشاد النائب تادرس قلدس، نائب بمحافظة أسيوط، بجهود وزارة الري والموارد المائية في تحقيق حلم إنشاء قناطر أسيوط الجديدة الذي تم التخطيط له منذ 20 عامًا، وتم البدء في تنفيذه منذ 6 سنوات، ليكون من أكبر المشروعات القومية التي تنفذها الدولة حاليًا في إطار خطة تنمية محافظات الصعيد وإقامة مشروعات تخدم الزراعة والري فيها.



وقال النائب فى بيان له، إن هذا المشروع سيوفر مياه آمنه لمليون و650 ألف فدان بـ 5 محافظات في مصر وهي (الفيوم والمنيا وأسيوط وبني سويف والجيزة)، كما أنه سيحافظ على الموارد المائية من الإهدار ويحفظ توازن نهر النيل، ليصبح أضخم مشروع مائي على نهر النيل بعد السد العالي.



وأكد النائب أن :"كل محافظات الصعيد تنتظر تحقيق هذا الحلم منذ سنوات طويلة، ومع الحديث عن افتتاحه قريبًا يعود الأمل من جديد لمليون مزارع ينتظر تحسين موارد الري والاستفادة من مياه السد".