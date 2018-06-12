طريقة عمل البغرير المغربية فى المنزل

نقدم لكم طريقة عمل أكلة البغرير المغربية بخطوات الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة على قناة سى بى سى سفرة.



المقادير

كيلو دقيق أبيض

رشة ملح

ملون غذائي

كركم بيكنج باودر

2 ملعقة كبيرة خميرة

ماء دافئ

طريقة التحضير

* في الخلاط يوضع الدقيق ثم يضاف البيكنج باودر ثم يضاف الكركم

* تضاف الخميرة ورشة الملح ثم يضاف الماء الدافئ

* تخلط المكونات في الخلاط جيدا حتى تمتزج

* يترك الخليط في بولة حتى يختمر ثم يسوى في طاسة مثل الكريب أو القطايف وتقدم الوصفة مع العسل

