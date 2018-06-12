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اقتصاد

الصناعات المعدنية: زيادة الكهرباء ستدفع المصانع لرفع سعر منتجاتها

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 07:49 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ولاء عبدالكريم
قال المهندس محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن زيادة أسعار الكهرباء معلن عنها منذ فترة، مشيرًا إلى أن المصانع تحاول التأقلم رفع الدعم عن الطاقة سواء الكهرباء أو الغاز، منوها بأن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء ستؤدي لرفع أسعار المنتج النهائي، نظرًا لارتفاع التكلفة الإنتاجية. 

وأضاف "حنفي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن نسب الزيادات المتوقعة في أسعار السلع تتوقف على العرض والطلب، ومدى استجابة السوق لتلك الزيادات، مشيرا الى ان المصانع ستضطر الى تحمل بعض الخسائر لتجنب الآثار السلبية لزيادة أسعار الكهرباء. 

أشار إلى يجب تأجيل زيادة أسعار البنزين فى الوقت الحالى حتى لا ترتفع أسعار النقل، وهو ما سيؤثر أيضا على سعر المنتج النهائي، والتأجيل يكون حتى استيعاب السوق لأى زيادة متوقعة على اى سلعة متداولة فى السوق.

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