نجوم المستقبل: الإسماعيلي خدعنا.. ونطالب بـ 33 مليونا حقنا من صفقة إبراهيم حسن

أكد محمد الطويلة، رئيس نادي نجوم المستقبل، أنه سيحصل على 33 مليون جنيه، بعد انتفال إبراهيم حسن من الإسماعيلي إلى الزمالك بشكل رسمي.



وقال "الطويلة"، في مداخلته ببرنامج «في التمانينات» الذي يقدمه أحمد حسن على إذاعة إنرجي: "سنحصل على 33 مليون جنيه حقنا القانوني في العقد، تحديدا بعد عرضنا مليونا ونصف المليون دولار، لشراء اللاعب نهائيا، وهناك أيضا 500 ألف دولار، شرط ضد التحايل في العقد".



وأضاف: "الإسماعيلي يقوم بالتحايل علينا، وأكدوا أن إبراهيم حسن لم يوقع على العقد الثلاثي، وأنهم لجأوا لرغبة اللاعب، فهل من المنطقي أن يخسر النادي 20 مليون جنيه بسبب رغبة اللاعب، فهذا أمر لا يصدق".