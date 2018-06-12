التجار يطالبون حكومة مدبولى بالاستمرار فى الثورة التشريعية

ناشد مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، الدكتور مصطفى مدبولي وحكومته الاستمرار فى الثورة التشريعية، ولكن الأهم التعجيل بالثورة الإجرائية لترجمة التشريعات الجديدة إلى إجراءات حقيقية فى أرض الواقع يشعر بها مجتمع الأعمال المصرى والأجنبى، لتحقق تيسيرا لأداء الأعمال وتخلق المناخ الجاذب للاستثمارات الصغيرة والكبيرة، كما طالب الاتحاد ب الاستمرار فى فض المنازعات والسعى لتنفيذ قراراتها كافضل آلية للترويج للاستثمار.



كما استعرض المجلس التصميمات النمطية لكل نوع من المراكز اللوجيستية والتى بنيت على مخرجات الدراسة والزيارات الميدانية لفريق العمل فى العديد من الدول المتقدمة فى هذا المجال والمواصفات العالمية، متضمنة توزيع استخدامات الأراضي، الوصول والتداول، مواقف السيارات، الخدمات الهندسية، مبانى سوق الجملة، مبنى إدارة المركز اللوجستى، مرافق الموقع الفرعي، نموذج المبنى، تخطيط الموقع المفصل وتصميم البنية التحتية.





وقال الاتحاد، في بيان له عقب انتهاء أعمال الجلسة المشتركة لمجلسي إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية والغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إن آخر المواقف التي تمت دراستها مع المهندس شريف إسماعيل هو توافر السلع بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان من خلال مبادرة "سوبر ماركت أهلا رمضان" التى يقدمها الاتحاد سنويا بالتعاون مع وزارة التموين وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتطوير سلاسل الامداد من خلال انشاء مراكز لوجيستية وبورصات سلعية لضمان استقرار الاسعار وتوافر السلع طوال العام.واستعرض مجلس الإدارة الدراسة الخاصة بالمراكز اللوجستية المزمع إقامتها والتي أعدها الاتحاد بتكليف من المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا ووزارة التموين والتجارة الداخلية وبدعم من وزرارات الدفاع والتجارة والصناعة والنقل والتنمية المحلية، والتى حددت أماكن ومساحات ونوعيات المراكز اللوجستية فى جميع ربوع مصر متضمنة المراكز الخارجية والدولية والبوابات والمحورية والإقليمية والتى تتكامل مع أسواق مركزية وبورصات سلعية.وأوضح أن ذلك تم بناءً على الحصر الكامل للسكان والإنتاج والاستيراد والتصدير والتداول على مستوى كل سلعة والمسافات بين كل محافظة وأخرى مع التعرف على الظروف والعوامل المؤثرة من وسائط النقل المختلفة ومستويات التخزين وشبكات التوزيع مع وضع تصور لنظام للتداول الإلكتروني للربط كل من المنتجين وأسواق التجزئة وأسواق الجملة والمراكز اللوجستية، وذلك بهدف تفعيل منظومة للشمول المالي من خلال عقد اتفاق مع عدد من البنوك لتسهيل فتح حساب بنكي لجميع المنتجين والتجار المتعاملين داخل المنظومة.وقرر المجلس البدء فى المراحل التنفيذية من خلال تأسيس شركة قابضة طبقا للتعديل الجديد فى قانون الغرف لتعمل كمنظم للربط بين مكونات منظومة تأسيس وتشغيل المراكز اللوجستية، وتحديث التصاميم، وإعداد وثائق المشروع، ثم تخصيص الأراضى اللازمة، وإعداد المستندات اللازمة من خلال أحد البنوك الاستثمارية، ثم تنظيم مؤتمر دولى لعرض خريطة مصر اللوجستية على المستثمرين والمتخصصين من مختلف دول العالم.