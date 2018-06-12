إعلان حالة الاستعداد القصوى بجنوب سيناء لاستقبال عيد الفطر

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، رفع درجة الاستعدادات القصوى لجميع المديريات لاستقبال عيد الفطر بكل المدن، حيث تم تخصيص غرف عمليات تعمل طوال 24 ساعة مع التأكيد على إرسال كشوف بأسماء النوبتجيات خلال فترة العيد وإرسال تقارير يومية إلى مركز عمليات المحافظة والتبليغ الفوري عن أي طوارئ.





جاء ذلك خلال ترأسه، اليوم الثلاثاء، الاجتماع التنفيذي السادس لمحافظة جنوب سيناء، لمناقشة استعدادات عيد الفطر، وبحضور اللواء نادر عشماوي، السكرتير العام المساعد، واللواء السيد الرافعي، مساعد مدير الأمن ورؤساء مجلس المدن، ومديري المديريات والإدارات التنفيذية بالمحافظة.





وقرر "فودة" وقف الإجازات لرؤساء المدن السياحية والمديريات الخدمية، مشددا على أن الخميس المقبل هو آخر يوم لإعطاء التمام للانتهاء من كافة أعمال الصيانة والنظافة والمياه وغيرها.





وأكد أن الجميع مسخر لخدمة المواطنين حتى يمر العيد بأن وسلام، موجها بضرورة فتح كل المكاتب سواء في طور سيناء أو في شرم الشيخ ومراكز العمليات الفرعية على مدار 24 ساعة.





وأعلن استمرار العمل بمكتب المحافظ ومكتب السكرتير العام مع التشديد على مديري إدارات ديوان عام المحافظة ومديري المديريات، عدم مغادرة ديوان عام المحافظة إلا بتصديق من المحافظ شخصيا مع تنظيم نوبتجية بجميع المديريات.





ووجه المحافظ بتكثيف الحملات المرورية سواء النقط الثابتة أو الدوريات والرادار، وسيتم السيطرة على تجاوزات السرعة المقررة على طول طرق المحافظة من رأس سدر حتي طابا.





وأكد رفع درجة الاستعداد القصوى بإدارة الحماية المدنية من خلال التأكد علي سلامة وصلاحية جميع المعدات ومراجعة خطة الدفاع المدني بشان جميع المنشات السياحية والتجمعات السكانية ومناطق الأسواق التجارية بكافة مدن المحافظة، وكذلك التأكيد علي توفير مولدات كهربائية احتياطية لمواجهة أي أحداث علي مستوي المحافظة والتحرك السريع لإصلاح أية أعطال.



