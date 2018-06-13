برلماني: إشادة عالمية بإجراءات الإصلاح الاقتصادى في مصر

قال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن هناك العديد من المنظمات الاقتصادية العالمية التى أشادت بالاقتصاد المصري وأداء الحكومة وخطوات الإصلاح التى استطاعت مصر اتخاذها خلال الفترة الماضية.





وتابع نظير فى تريح لـ"صدى البلد"، أن التعاون بين دول القارة ومصر يساهم فى إقامة المشروعات وزيادة فرص الاستثمار، لافتًا إلى أن زيادة التصدير للقارة من شأنه تشجيع التصدير لتحقيق تنمية تساعد فى تحسن وتنافس الصناعات المصرية.



