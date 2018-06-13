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برلمان

برلماني: إشادة عالمية بإجراءات الإصلاح الاقتصادى في مصر

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 08:01 ص
النائب ابراهيم نظير
النائب ابراهيم نظير
أمينة الدسوقى
قال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن هناك العديد من المنظمات الاقتصادية العالمية التى أشادت بالاقتصاد المصري وأداء الحكومة وخطوات الإصلاح التى استطاعت مصر اتخاذها خلال الفترة الماضية.

وتابع نظير فى تريح لـ"صدى البلد"، أن التعاون بين دول القارة ومصر يساهم فى إقامة المشروعات وزيادة فرص الاستثمار، لافتًا إلى أن زيادة التصدير للقارة من شأنه تشجيع التصدير لتحقيق تنمية تساعد فى تحسن وتنافس الصناعات المصرية.

وأكد النائب أن التعاون المشترك بين مصر والدول الأخرى يساهم فى توفير عملة صعبة من شأنها إنعاش الاقتصاد المصري.

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