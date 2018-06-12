ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

أوقاف الإسكندرية: 476 ساحة لصلاة عيد الفطر

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 04:23 م
الشيخ محمد العجمى،
الشيخ محمد العجمى، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية
أحمد عبد العزيز
قال الشيخ محمد العجمى، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن جميع الأجهزة الرقابية والتفتيشية بالمديرية الآن تعمل على متابعة تجهيزات ساحات صلاة عيد الفطر المبارك والتى اعتمدتها المديرية وعددها 476 ساحة وبها 952 إماما أساسيا وآخر احتياطيًا.

وأضاف "العجمي"، في تصريحات صحفية اليوم، أنه تم التشديد على جميع الأئمة والدعاة بأداء خطبة العيد وخطبة الجمعة فى حال إذا توافق أول أيام عيد الفطر المبارك مع يوم الجمعة مع العلم بإحالة كل من يتخلف عن أداء خطبة العيد أو خطبة الجمعة أو تمكين غير المرخص لهم من خطبة العيد أو خطبة الجمعة إلى التحقيق الفورى والعاجل مع خصم بدل صعود المنبر لمدة ثلاثة أشهر حسب تعليمات الوزارة مع التحقيق مع مفتش المنطقة ومدير الإدارة التى بها الواقعة. 

واختتم العجمى حديثه قائلا: "بذلنا مجهودا كبيرا خلال الأيام الماضية وسنكمل بإذن الله مسيرة العمل بالإخلاص والعرق فى سبيل المحافظة على مساجدنا من أيدى العابثين والمتاجرين باسم الدين".

ترشيحاتنا

حكم خروج المرأة المعتدة لصلاة التراويح

وزير الداخلية يصدر قرارا بتعديل اختصاصات العلاقات الإنسانية

جريزمان والراحلين عن برشلونة يتصدران عناوين الصحف الإسبانية

موظفو الزمالك يعتصمون مجددا.. لهذا السبب

شاهد ماذا فعل رئيس الوزراء الإثيوبي مع المفرج عنهم في مطار القاهرة.. صور

مداهمة بؤر المخدرات بالجيزة لضبط "تموين العيد"

عمرالصادق يكشف كواليس المفاوضات مع كارتيرون مدرب الأهلي

تعرف علي القنوات الناقلة لكاس العالم

الكهرباء: ارتفاع شريحة 50 كيلو وات من 7.5 إلى 12 جنيها.. فيديو

شاهد.. ليفربول يتغزل فى محمد صلاح بعد تهديده بالرحيل

5 فئات لا يجوز توزيع الزكاة عليهم

HSBC: ارتفاع إنتاج مصر من النفط يعزز صادرات الوقود

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القطعة في امتحان الإنجليزية تبكي طلاب الثانوية العامة.. صور

شاهد.. بيلا حديد تتألق بفستان نيود في كوريا الجنوبية

شاهد..منتخب إنجلترا يتوجه إلى روسيا للمشاركة فى المونديال

قمر تثير الجدل بسبب النقاب .. صور

بوسي تشعل إنستجرام بإطلالة حيوية.. صور

فيديو

شاهد.. محمد صلاح يواصل تدريباته منفردا في روسيا
شاهد.. وزير الكهرباء ينفعل على صحفى بعد سؤاله عن عائد المشروعات
الكهرباء: ارتفاع شريحة 50 كيلو وات من 7.5 إلى 12 جنيها.. فيديو
شاهد.. طلاب الثانوية عن اللغة الانجليزية: في مستوي الطالب العبقري
الكهرباء:رفع الدعم تمامًا عن كل مواطن استهلاكه فوق الـ1000 كيلو وات شهريًا..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟