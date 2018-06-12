أوقاف الإسكندرية: 476 ساحة لصلاة عيد الفطر

قال الشيخ محمد العجمى، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن جميع الأجهزة الرقابية والتفتيشية بالمديرية الآن تعمل على متابعة تجهيزات ساحات صلاة عيد الفطر المبارك والتى اعتمدتها المديرية وعددها 476 ساحة وبها 952 إماما أساسيا وآخر احتياطيًا .





وأضاف "العجمي"، في تصريحات صحفية اليوم، أنه تم التشديد على جميع الأئمة والدعاة بأداء خطبة العيد وخطبة الجمعة فى حال إذا توافق أول أيام عيد الفطر المبارك مع يوم الجمعة مع العلم بإحالة كل من يتخلف عن أداء خطبة العيد أو خطبة الجمعة أو تمكين غير المرخص لهم من خطبة العيد أو خطبة الجمعة إلى التحقيق الفورى والعاجل مع خصم بدل صعود المنبر لمدة ثلاثة أشهر حسب تعليمات الوزارة مع التحقيق مع مفتش المنطقة ومدير الإدارة التى بها الواقعة.



