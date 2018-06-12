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الثانوية الأزهرية: إلغاء ندب رئيس لجنة وتحرير محضر غش لطالب

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 04:40 م
صدى البلد
محمد شحتة
أدى طلاب الثانوية الأزهرية "القسم العلمي"، اليوم، الثلاثاء، الامتحان في مادة النحو، حيث جاءت الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط ولم تخرج عن المعهود بالعام الماضي والامتحانات التجريبية، وشهدت الامتحانات جوا من الهدوء في أغلب اللجان على مستوى الجمهورية.

وجاء تقرير لجنة المتابعة اليوم كالتالي: تم إلغاء ندب رئيس لجنة وإحالته للشئون القانونية، ونقل طالبة بلجنة في المنيا إلى المستشفى بعد إصابتها بحالة إغماء.

كما تم ضبط طالب يحمل سماعة بلوتوث، وتم تحرير محضر غش له، وإحالته للشئون القانونية.

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