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فن

وليد سيف: لعنة كارما افتقد الحرفية والمضمون الجيد

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 04:25 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
أكد الناقد الفني وليد سيف أن هناك عددا من الأعمال الدرامية دون المستوى ظهرت فى رمضان هذا العام، وقال: "أرى أن أسوأ عمل فنى هو مسلسل "لعنة كارما" لافتقاده كثيرا من الحرفية والمضمون الجيد".

وأضاف "سيف"، فى تصريح خاص لـ "صدى البلد": "أرى أن أسوأ ممثلة خلال هذا العام هى هيفاء وهبى عن دورها فى مسلسل "لعنة كارما".

يذكر أن مسلسل "لعنة كارما" تقوم ببطولته هيفاء وهبى وزكى فطين عبد الوهاب ومحمد سليمان وفارس رحومة، وتأليف عبير سليمان وإخراج خيرى بشارة.

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