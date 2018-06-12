ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رمضانيات

أفضل دعاء في ليلة القدر.. تعرف عليه

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 04:41 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه ورد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- دعاء يستحب قوله في العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر، وهو «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي».

وأضاف "شلبي"، خلال فيديو البث المباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن ليلة القدر من الليالي الفضيلة، فلابد من تحريها والتماسها في ليالي الوتر من العشر الأواخر من رمضان.

وأوضح أن الجميع عليهم اغتنامها بالإكثار من الطاعات فيها من صلاة وذكر وقراءة القرآن، وما إلى ذلك من أنواع الخير والبر، وأما ما يُقال فيها؛ فقد قال (صلى الله عليه وسلم) للسيدة عائشةَ رضي الله عنها لما سألته إن وافقَتْ ليلةَ القدرِ ما تقول فيها؟: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» أخرجه الترمذي.

ترشيحاتنا

شاهد.. محمد صلاح يواصل تدريباته منفردا في روسيا

المقاصة يكشف آخر تطورات انتقال جون أنطوى إلى الزمالك

كارمن سليمان وطفلها يتعرضان لحادث مؤلم

بوسي تشعل إنستجرام بإطلالة حيوية.. صور

الداخلية يعلن التعاقد مع إيمانويل إيجيبتور

شاهد.. اشتباكات عنيفة بين شرطة تل أبيب ومستوطنين إسرائيليين

كارتيرون: طموحي مع الأهلى بلا حدود

مداهمة بؤر المخدرات بالجيزة لضبط "تموين العيد"

تعرف على إنجازات كارتيرون المدير الفني الجديد للأهلي

أسطورة تشيلسي يفجر مفاجأة عن مصر ويتوقع البلد الفائز بالمونديال

تطورات جديدة خاصة بانتقال نيمار إلى ريال مدريد فى الصيف

ترامب يغادر سنغافورة عقب انتهاء قمته مع زعيم كوريا الشمالية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القطعة في امتحان الإنجليزية تبكي طلاب الثانوية العامة.. صور

شاهد.. بيلا حديد تتألق بفستان نيود في كوريا الجنوبية

شاهد..منتخب إنجلترا يتوجه إلى روسيا للمشاركة فى المونديال

قمر تثير الجدل بسبب النقاب .. صور

بوسي تشعل إنستجرام بإطلالة حيوية.. صور

فيديو

شاهد.. محمد صلاح يواصل تدريباته منفردا في روسيا
شاهد.. وزير الكهرباء ينفعل على صحفى بعد سؤاله عن عائد المشروعات
الكهرباء: ارتفاع شريحة 50 كيلو وات من 7.5 إلى 12 جنيها.. فيديو
شاهد.. طلاب الثانوية عن اللغة الانجليزية: في مستوي الطالب العبقري
الكهرباء:رفع الدعم تمامًا عن كل مواطن استهلاكه فوق الـ1000 كيلو وات شهريًا..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟