أفضل دعاء في ليلة القدر.. تعرف عليه

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه ورد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- دعاء يستحب قوله في العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر، وهو «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي».



وأضاف "شلبي"، خلال فيديو البث المباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن ليلة القدر من الليالي الفضيلة، فلابد من تحريها والتماسها في ليالي الوتر من العشر الأواخر من رمضان.



وأوضح أن الجميع عليهم اغتنامها بالإكثار من الطاعات فيها من صلاة وذكر وقراءة القرآن، وما إلى ذلك من أنواع الخير والبر، وأما ما يُقال فيها؛ فقد قال (صلى الله عليه وسلم) للسيدة عائشةَ رضي الله عنها لما سألته إن وافقَتْ ليلةَ القدرِ ما تقول فيها؟: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» أخرجه الترمذي.



