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محافظات

إغماء طالبتين داخل لجان امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 04:25 م
صدى البلد
عبد العزيز جمال
أعلن المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تتابع بلاغات لجان الثانوية العامة أولا بأول.

وأوضح عبد الحميد، أن الغرفة تلقت بلاغا عن إغماء الطالبة عزة محمد صلاح خلال تأدية امتحان اللغة الإنجليزية بلجنة مدرسة السيدة عائشة بروض الفرج ونقلها إلي مستشفي شبرا العام حيث تبين إنها اصطدمت بتوك توك خلال ذهابها إلي اللجنة ولكنها أكملت وذهبت لأداء الامتحان لكنها أصيبت بالإغماء داخل اللجنة، وقد تم وضعها تحت الملاحظة الدقيقة بالمستشفى لتحديد حالتها الصحية.

وفي نفس الإطار تم نقل الطالبة إسراء مجلي حسني فوزي من لجنتها بمدرسة الشهيد أحمد عبد الباسط بروض الفرج لمستشفى شبرا العام حيث فوجئت خلال تأدية الامتحان بنزيف حاد من الأنف وتم تلقيها العلاج بوحدة الطوارئ بالمستشفى وخروجها.

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