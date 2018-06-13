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محافظات

محافظ القاهرة يوزع 24 دراجة بخارية لمتحدي الإعاقة.. اليوم

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 07:00 ص
محافظ القاهرة يوزع
محافظ القاهرة يوزع 24 دراجة بخارية لمتحدي الإعاقة..اليوم
يقوم المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة بتوزيع 24 دراجة بخارية لمتحدي الإعاقة تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي ، وذلك بحديقة الأزهر صباح اليوم الأربعاء، ضمن مساهمات المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتخفيف العبء عن متحدى الإعاقة.

وأكد محافظ القاهرة فى بيان، أهمية مشاركة المجتمع المدنى، ممثلًا فى الجمعيات الأهلية للأجهزة التنفيذية للمحافظة فى استكمال مخططاتها التنموية والاجتماعية وتقديم الدعم اللازم للأسر المصرية البسيطة وذوى الاحتياجات الخاصة، وأن محافظة القاهرة لا تتوانى فى تقديم الدعم الكامل للجمعيات الجادة فى جميع المجالات والتى تعمل على الارتقاء بالمواطن وتحسين المستوى الاقتصادي وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة بتوفير متطلباتهم لتمكينهم من الاندماج فى المجتمع بإتاحة فرص العمل لهم.

وأشاد المحافظ بالدور الاجتماعى فى مصر والذى تلاحظ تناميه خلال الفترة الماضية بصفة عامة وبالقاهرة بصفة خاصة، مطالبا باستمرار مبادرة توفير الدراجات البخارية لذوى الاحتياجات الخاصة، والذي شهد خلال العامين الماضيين انتهاء قائمة الانتظار بالقاهرة لطالبي الحصول عليها.

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