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فن

محمد دياب يدافع عن خالد يوسف بعد أزمة كارما

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 04:29 م
خالد يوسف
خالد يوسف
نورا نبيل
دافع السيناريست محمد دياب عن المخرج خالد يوسف بعد الهجوم الذي شنه البعض عليه لاتهامه بالترويج لفيلم "كارما" من خلال أزمة منعه من العرض، والتي أثارت جدلا كبيرا مؤخرًا قبل أن يلغى القرار ويسمح له بالعرض في مصر.

وكتب دياب، من خلال حسابه الخاص على "فيس بوك": "فيلم كارما رجع اتصرح له بالعرض وده خبر سعيد جدًا، بس شايف أجواء تشكك من البعض وكلام إن ده كان شو ودعاية، الفيلم طلعله ورقة رسمية إنه ممنوع من العرض، هل يعقل أن رئيس الرقابة مثلا قرر إنه يعمل دعاية لفيلم خالد يوسف على حساب سمعته".

وأضاف: "بما إني عشت القصة دي مع أكتر من فيلم ليا فأقدر أقولكوا اللي هيحصل، الفيلم هينزل ولما الناس هتلاقي إنه مفيهوش حاجة ضد الدولة تبرر منعه هيزيد الهجوم على صناعه وهيتم اتهامهم إنهم عملوا دعاية لنفسهم لأن الفيلم مفيهوش اللي يستدعي إنه يتمنع عشانه، هستأذنكوا بس النقد ده المفروض يتوجه للي منع بلا منطق مش للي اتمنعله الفيلم".

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