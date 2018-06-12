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حوادث

إصابة 5 من رجال الشرطة في انقلاب سيارة بقنا

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 04:30 م
انقلاب سيارة شرطة
انقلاب سيارة شرطة
يوسف رجب
أصيب خمسة من رجال الشرطة في حادث انقلاب سيارة بترعة الكلابية بطريق قنا- دشنا الزراعى أمام قرية القناوية، أثناء عودتهم من تأمين لجان الثانوية العامة بمركز دشنا.

تلقى اللواء علاء العياط- مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، بانقلاب سيارة شرطة فى ترعة بطريق قنا- دشنا الزراعى، أثناء عودتهم من تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة، نتج عنها إصابة كل من: عبدالله عبد الستار كرم 51 عاما- ملازم أول، وناصر عابدين عبدالله 30 عاما- أمين شرطة، عبد الباسط عبد الحى توفيق 43 عاما- خفير نظامى، حسانى محمد عبد العال 21 عاما- مجند، وأحمد سعد فرغلى 21 عاما- مجند.

من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى بالكيلو 6.

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